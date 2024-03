Oszustwo na Baltic Pipe. Ofiary straciły setki tysięcy złotych

Zainwestuj w „akcje spółki Baltic Pipe” – komunikaty z podobnym sloganem pojawiły się na części stron internetowych. Jak informuje Policja, tego typu działania to oszustwo. Osoby, które padły ofiarą pseudoofert straciły już setki tysięcy złotych.

Kobieta jakiś czas temu przeglądając Internet, zobaczyła reklamę, w której znana osoba zachęcała do zakupu akcji spółki „Baltic Pipe”. W związku z tym, że zainteresowała się reklamą, wypełniła ankietę, gdzie podała swój numer telefonu. Po kilku dniach skontaktował się z nią mężczyzna, który przedstawił się jako doradca firmy inwestycyjnej. Niestety kobieta skusiła się na obietnice szybkiego zysku i podała rozmówcy swoje dane. W kolejnych krokach oszust instruował osobę, polecił potwierdzić przelew zysków z inwestycji, co kobieta uczyniła. 68-letnia mieszkanka powiatu sierpeckiego, o tym że została oszukana dowiedziała się, gdy chciała zapłacić za zakupy kartą płatnicza, a na jej koncie nie było oszczędności. To jednak nie był koniec złych wiadomości, w banku została poinformowana, że w ciągu kilku dni na jej dane zostały zaciągnięte dwa kredyty na łączną kwotę 80 tysięcy złotych~ KPP w Sierpcu

Funkcjonariusze policji przypominają:





• Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

• Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

• Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, np. aplikacji AnyDesk, na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej;

• Nie wpisuje nieznanego numeru konta do swojej bankowości elektronicznej, na które mają być przelewane zyski z inwestycji;

• Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi - nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie;

• Zwracaj uwagę na fałszywe aplikacje i strony firm namawiające do inwestowania;

• Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policji;

• Nie daj się skusić wizją szybkiego zysku;

• Nie podejmuj decyzji o inwestowaniu pieniędzy pod wpływem emocji.



Źródła: KPP w Sierpcu, Trojmiasto.pl, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych