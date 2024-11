Odcięci od świata. Mieszkańcy norweskiej gminy nie mogli wydostać się z miasta

Mieszkańcy Sauda w Rogaland znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Wszystkie główne drogi i szlaki transportowe prowadzące do i z gminy zostały zamknięte z powodu złych warunków pogodowych i osuwisk.

Zamknięcie dróg i brak dostępu do transportu publicznego utrudniał codzienne życie mieszkańcom. Prom do Stavanger nie kursuje, przez skucie szlaku wodnego lodem, co uniemożliwia przepływ pojazdów. Droga Fv520 została zamknięta po osunięciu się skał, a trasa do Røldal jest nieprzejezdna z powodu trudnych warunków pogodowych. Jedyną opcją transportu w nagłych przypadkach pozostaje helikopter, informuje NRK.



Przez cały dzień mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie służb ratunkowych. Jak zapewniają władze gminy Sauda, karetki pogotowia są w stanie przemieszczać się po zamkniętej drodze Fv520 w razie potrzeby. W sytuacjach kryzysowych mieszkańcy mają zapewnione wsparcie.