Nowe stawki diet i dodatków dla podróżujących służbowo. Będą ważne od przyszłego miesiąca

1 czerwca zaczną obowiązywać nowe stawki diet i dodatków od przebiegu dla osób podróżujących służbowo ustalone przez rząd na bieżący rok. Dotyczą one wszystkich zatrudnionych w sektorze publicznym i ok. 90 proc. z sektora prywatnego. W porównaniu do ubiegłego roku niektóre stawki dla kierowców wzrosły średnio o 2,7 proc., jednak część z nich się nie zmieniła.