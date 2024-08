Norwegia: zidentyfikowano mężczyznę zaginionego po upadku do morza. Zmarły to Polak

Z Brufjell można zejść do Brufjellhålene. stock.adobe.com/licencja standardowa

W Brufjellhålene na granicy Agder i Rogaland 11 sierpnia miała miejsce akcja ratunkowa. Powodem było zaginięcie mężczyzny w grupie wycieczkowej w okolicy Flekkefjord. Wkrótce po północy w wodzie znaleziono jego ciało, i w poniedziałek podano do informacji publicznej, że zmarły był obywatelem Polski.

27-letni Polak został znaleziony martwy po upadku z Brufjellhålene w niedzielne popołudnie. Mieszkał i pracował w Rogaland. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że ​​mężczyzna był na wycieczce po okolicy ze znajomymi, kiedy wpadł do morza. Nie ma podejrzeń o przestępstwo.

Z Brufjell można zejść do Brufjellhålene. Ścieżka w dół jest bardzo stroma i odsłonięta. Wycieczka tam powinna odbyć się po suchych skałach. Na Brufjellhålene stoi się na półce skalnej z klifem prosto w dół do otwartego morza, gdzie często występują zarówno silne prądy oceaniczne, jak i duże fale. W tym miejscu wpadnięcie do morza wiąże się z zagrożeniem życia.