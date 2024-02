Norges Bank przyznaje: wysokie stopy procentowe szkodzą obywatelom

Ostatnia podwyżka stóp procentowych uderzyła w finanse obywateli, twierdzą przedstawiciele Norges Bank. Związany z nią wzrost rat kredytów doprowadził u części mieszkańców Norwegii do problemów z płatnościami. Po 14 podwyżkach w ciągu 2,5 roku podstawowa stopa procentowa wynosi obecnie 4,5 proc.

Szacunki Norges Bank wskazują, że około dwa proc. gospodarstw domowych w Norwegii ma lub będzie miało problemy ze spłatą rat kredytów. Odpowiada to 35 tys. rodzin. Większość z nich to osoby o niskich dochodach. Instytucja zwraca uwagę, że podstawowa stopa procentowa w okolicy 5,0 proc. zwiększa także ryzyko niewypłacalności wśród najbogatszych mieszkańców. W grupie najbiedniejszych problematyczne zadłużenie szacuje się na 125 mld NOK.



Przedstawiciele norweskiego banku centralnego zwracają uwagę, że podniesienie stóp procentowych pozytywnie wpłynęło na walkę z inflacją oraz przyczyniło się do uratowania słabego kursu korony norweskiej. – To zahamowało wzrost cen. Gdybyśmy nie podnieśli stóp procentowych, korona również mogłaby znacznie osłabić się – zwraca uwagę zastępca prezesa Norges Bank Pål Longva.