Nordkapp zasypany: zamknięte drogi i ewakuacja ludności

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi już wczoraj na drodze E69, czyli trasie prowadzącej na Nordkapp, doszło do trzech wypadków, które doprowadziły do odizolowania Przylądka Północnego od reszty kontynentalnej Norwegii. Jak informują przedstawiciele Statens vegvesen, na razie nie wiadomo, kiedy nastąpi ponowne otwarcie trasy dojazdowej – do tego czasu nie ma jednak możliwości przedostania się na jeden z najdalszych punktów kraju fiordów drogą lądową.



– W czwartek zeszło wiele lawin i nadal istnieje duże zagrożenie lawinowe. Prognoza pogody sugeruje, że pogoda w piątek będzie jeszcze gorsza, z dużą ilością śniegu i wiatru – mówi Torkjell Johnsen ze Statens vegvesen.



Trudna sytuacja zmusiła władze do przeprowadzenia ewakuacji 40 osób – w tym 17 azjatyckich turystów, którzy utknęli autokarem wycieczkowym na północ od Repvåg. Statens vegvesen zapewnia jednak, że wszyscy ewakuowani są bezpieczni, a cała akcja przebiegła bezproblemowo.



Poniżej: trudne warunki pogodowe doprowadziły do zamknięcia większości dróg w gminie Nordkapp.