Kolejna wielka impreza odwołana. Euro 2020 przesunie się na przyszły rok

Z uwagi na rosnące zagrożenie koronawirusem ME zostaną rozegrane między 11 czerwca a 11 lipca 2021. Informację tę potwierdziły w mediach społecznościowych polski i norweski związek piłki nożnej.

Daty meczów towarzyskich i barażowych, które miały odbyć się w marcu, zostały z kolei zmienione na czerwcowe, automatycznie spychając te zaplanowane na czerwiec na dalszą perspektywę. W związku z przesunięciem terminu Euro 2020 w przyszłym roku zgodnie z harmonogramem nie odbędą się również finały Ligi Narodów, Euro U-21 oraz ME kobiet, jak również mecze eliminacyjne do mundialu 2022. Kluby podejmą starania, aby rozgrywki ligowe zamknęły się do końca czerwca 2020.