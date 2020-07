Kaszubska epopeja i król disco polo w Norwegii: Polacy sprzedali licencję na hitowe produkcje

Zenek trafił na ekrany polskich kin 14 lutego 2020 roku. W premierowy weekend obejrzało go 241 tys. widzów. Film został w całości wyprodukowany przez Telewizję Polską. Obok głośnego obrazu o disco polo do Norwegii trafi również Kamerdyner Filipa Bajona. Dramat historyczny ukazał się 17 września 2018 w polskich kinach. Zdobył cztery nagrody 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Do produkcji dołączą mniej znane Żelazny most Moniki Jordan-Młodzianowskiej, Gwiazdy Jana Kidawy-Błońskiego i Zaćma Ryszarda Bugajskiego. Filmy będą dostępne na platformie Kinomaniak.eu na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.