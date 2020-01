Bergen: znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Policja aresztowała dwie osoby

Początkowo policja nie wykluczała, że mogło dojść zarówno do podwójnego zabójstwa, jak i jednego zabójstwa i samobójstwa. Wczoraj w sprawie zatrzymano jednak dwóch mężczyzn, co może wskazywać na to, że doszło tam do morderstwa. Teraz trwają dalsze prace zabezpieczające teren wokół miejsca znalezienia zwłok oraz przesłuchania podejrzanych oraz osób, które mogą wnieść nowe informacje do sprawy.



Policja prosi też o kontakt wszystkie osoby, które przebywały w rejonie Osavatnet w Unneland w ciągu weekendu lub w poniedziałek. Numer telefonu, pod który należy się zgłosić to 47 69 60 60.