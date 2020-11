Dzisiaj 11 listopada: Polska świętuje 102 rocznicę odzyskania niepodległości

W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczyste marsze i parady, odbywające się w Polsce, zostały odwołane. Obchody jednak odbędą się w sieci - zorganizowany zostanie Wirtualny Festiwal Niepodległa. Wystąpią na nim znani artyści, m.in. Miuosh, Organek, Paweł Domagała, Enej i Ania Dąbrowska. Do udziału w Festiwalu zaprasza Ministersto Kultury, które w tym roku organizje także akcję „Niepodległa do hymnu" - 11 listopada w samo południe wystarczy włączyć radio lub jedną ze stacji telewizyjnych, by przyłączyć się do narodowego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.