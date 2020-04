80 lat temu III Rzesza zaatakowała Norwegię. Tym razem nie będzie wojskowych uroczystości

Jednym z celów wroga był port w Narwiku i właśnie bitwa o to miasto okazała się w kampanii norweskiej kluczowa – trwała do 8 czerwca 1940 roku i stanowiła pierwsze zwycięstwo wojsk alianckich przeciwko siłom III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Ważna dla Norwegów jest data 28 maja, bowiem tego dnia 80 lat temu alianci odbili Niemcom port. Sama niemiecka okupacja w Norwegii trwała jednak jeszcze pięć lat, do 8 maja 1945 roku, czyli dnia złożenia przez Niemcy aktu kapitulacji.