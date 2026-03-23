23 marca 2026 19:00
Nie wiesz, ile naprawdę masz długu w Norwegii? Sprawdź to krok po kroku
Dobra wiadomość jest taka: wszystko da się uporządkować. Zanim zaczniesz panikować albo brać kolejną nadgodzinę, musisz po prostu wiedzieć, na czym stoisz.
Artykuł powstał we współpracy z GjeldsMonitor.
Dlaczego w Norwegii tak łatwo o bałagan w ratach?
Kiedy powinna Ci się zapalić czerwona lampka?
Zrób rachunek sumienia. Jeśli choć jeden z tych punktów dotyczy Ciebie, czas na porządki:
- Nie wiesz, ile dokładnie masz wszystkich rat do spłacenia w miesiącu.
- Pod koniec miesiąca na koncie zostają pustki.
- Płacisz kartą kredytową za codzienne zakupy, bo brakuje Ci z wypłaty.
- Dostajesz maile lub listy, których nie otwierasz, bo „pewnie to kolejna faktura”.
- Masz wrażenie, że mimo regularnych wpłat, dług wcale nie maleje.
Jak sprawdzić swoje długi? (Instrukcja krok po kroku)
Oto, co znajdziesz w raporcie:
1. Gdzie masz dług? (Nazwa banku lub firmy).
2. Ile zostało do spłaty? (Całkowite saldo).
3. Jaka jest rata miesięczna?
4. Jakie jest oprocentowanie? (Szukaj effektive rente – to realny koszt kredytu).
Na co patrzeć najbardziej?
Nie daj się zwieść niskiej racie. Czasami rata jest mała, bo kredyt jest rozłożony na bardzo długi czas, a odsetki są ogromne.
>> Oprocentowanie: to Twój największy wróg. Jeśli karta kredytowa ma 25%, to pożera Twoje pieniądze błyskawicznie.
>> Dodatkowe opłaty: sprawdź tzw. termingebyr. To drobne kwoty (np. 50-70 kr), które bank dolicza sobie co miesiąc tylko za to, że wysyła Ci fakturę. Przy pięciu kredytach to już kilkaset koron wyrzuconych w błoto rocznie.
Które długi „bolą” najbardziej?
Zasada jest prosta: najgorsze są karty kredytowe i kredyty konsumenckie (forbrukslån). Mają najwyższe odsetki. Stary dług, który trafił do firmy windykacyjnej (inkasso), też jest groźny, bo tam koszty rosną z każdym dniem zwłoki.
Co zrobić, gdy raty są za wysokie?
- Zrób przegląd wydatków: sprawdź, czy nie płacisz za subskrypcje, których nie używasz.
- Zrezygnuj z kart: przestań używać kart kredytowych do czasu, aż ich nie spłacisz.
- Zapytaj o konsolidację: czasami można połączyć kilka drogich kredytów w jeden tańszy. To często pozwala obniżyć miesięczną ratę nawet o kilkaset koron.
