Masz długi w Norwegii? Zobacz, jak GjeldsMonitor może pomóc Ci utrzymać kontrolę nad ratami – zwłaszcza teraz, gdy stopy procentowe utrzymują się na wysoki

Logujesz się BankID (bezpiecznie i szybko),

(bezpiecznie i szybko), Uzyskujesz pełen przegląd swoich długów i kart kredytowych – w jednym miejscu,

swoich długów i kart kredytowych – w jednym miejscu, Aktualizujesz dane nawet codziennie, widząc zmiany w zadłużeniu, terminach spłat czy wysokości rat.

to internetowa aplikacja, w której:– do końca miesiąca zrobisz to. Dzięki temu unikasz sytuacji, w której nagle rosnące raty zaskakują Cię i obciążają domowy budżet. W każdej chwili możesz zobaczyć, ile zostało Ci do końca okresu bezodsetkowego na karcie kredytowej oraz ile wynosi łączna suma rat w danym miesiącu.