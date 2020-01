Kredyty w Norwegii w 2020 roku – co warto wiedzieć?

Jeżeli w 2020 roku planujesz wziąć kredyt gotówkowy w Norwegii, koniecznie sprawdź, jak go otrzymać oraz na co uważać. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane na forach internetowych z Norwegii pytania z perspektywy konsumenta, czyli: jak pożyczyć mądrze, tanio i najlepiej szybko.

Uzupełnienie formularza wymaga podania w odpowiednich polach niezbędnych bankowi informacji odnośnie: stanu cywilnego, miejsca zamieszkania w Norwegii, informacji o ewentualnych członkach rodziny, koszcie zakwaterowania, osiąganych dochodach czy posiadanych już pożyczkach i kartach kredytowych w Norwegii. Co ważne, możesz wnioskować ze współkredytobiorcą – to znacznie zwiększy waszą zdolność kredytową.

Wniosek wypełniony – co zaoferuje mi bank w Norwegii?

Banki w Norwegii udzielają kredytów w kwocie od 5 000 do 500 000 NOK. Jeżeli skorzystasz z oferty pośrednika kredytowego, najprawdopodobniej otrzymasz kilka / kilkanaście ofert po wypełnieniu tylko jednego formularza. Daje to duże możliwości dla konsumenta.



Kredyt konsumencki charakteryzuje się tym, że możesz się o niego ubiegać bez zabezpieczenia i wziąć go na dowolny cel. Okres spłaty rozciąga się od roku do 5 lat dla kredytów gotówkowych, okres spłaty powyżej 5 lat może być zaoferowany tylko w przypadku refinansowania innego kredytu.



Pamiętaj, że możesz się też spotkać z odmową banku. Ponownie możesz wnioskować za 6 miesięcy.