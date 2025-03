Kredyty w Norwegii: jak obniżyć raty i zapanować nad długiem?

Wielu Polaków mieszkających w Norwegii odczuwa coraz większe obciążenie ratami kredytów. Norweski system finansowy może być trudny do zrozumienia, zwłaszcza jeśli język norweski nie jest Twoją mocną stroną. W tym poradniku wyjaśnimy, jak działają kredyty w Norwegii, na czym polega refinansowanie, kiedy warto z niego skorzystać, jak połączyć kilka kredytów w jedną niższą ratę oraz jak odzyskać kontrolę nad zadłużeniem.

Jak działa norweski system kredytowy?

Kredyt w Norwegii może uzyskać osoba posiadająca stały numer personalny (fødselsnummer) i stabilny dochód. Banki analizują Twoją historię finansową, dochody i bieżące zobowiązania, aby sprawdzić, czy stać Cię na spłatę kolejnego kredytu. W Norwegii dużą wagę przykłada się do historii kredytowej – długi oddane do windykacji (inkasso) praktycznie uniemożliwiają otrzymanie kolejnego kredytu.



Oprocentowanie kredytów hipotecznych znacząco wzrosło w ostatnich latach, osiągając niemal 5%, przez co miesięczne raty wielu osób wzrosły o kilkaset koron. Kredyty konsumenckie (pożyczki, karty kredytowe) mają jeszcze wyższe oprocentowanie, co może bardzo obciążać budżet domowy.