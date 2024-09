Kolejny kraj dołącza do płatności Vipps. Z aplikacji mogą już korzystać mieszkańcy Szwecji

Vipps to obecnie najpopularniejsza aplikacja do płatności mobilnych nad fiordami. wikimedia.org / Premeditated (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no)

Po tym, jak norweska aplikacja do płatności mobilnych Vipps połączyła siły z Danią i Finlandią, do grona krajów nordyckich, które mogą korzystać z tej funkcjonalności, dołączyła Szwecja. Vipps został uruchomiony w największym państwie Skandynawii 24 września, informuje firma w komunikacie prasowym.

Tego lata duńsko-fiński MobilePay nawiązał współpracę z norweskim odpowiednikiem. Od tego czasu użytkownicy mogą przesyłać pieniądze ponad granicami w taki sam sposób, jak do tej pory robili to Norwegowie korzystający z Vipps. Do fuzji namawiano także szwedzkiego konkurenta, Swish, jednak odmówił współpracy. Od wtorku Szwedzi mogą więc pobrać aplikację Vipps.

Niższa prowizja Jak twierdzi Rune Garborg, szef Vipps MobilePay, celem firmy było uproszczenie dokonywania płatności mobilnych na terenie Skandynawii. Międzynarodowe połączenie aplikacji pomiędzy Norwegią, Danią i Finlandią zakończyło się sukcesem i objęło łącznie 12 milionów użytkowników.

Przelewy zagraniczne kosztują 4 proc. kwoty transakcji, do czego bank może doliczyć dodatkowo opłatę za przewalutowanie. W związku z premierą Vipps obniży jednak prowizję do 2 proc. aż do 1 listopada.

Vipps to norweska aplikacja do płatności mobilnych przeznaczona na smartfony.Źródło: adventist.no/ Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Prywatnie lub do firmy Oprócz prostych przelewów międzynarodowych między prywatnymi użytkownikami mieszkańcy Szwecji będą mogli także skorzystać z kilku funkcji w aplikacji Vipps, takich jak rozliczenia czy opłaty za zakupy w sklepach i firmach w Norwegii.

Vipps to norweska aplikacja do płatności mobilnych przeznaczona na smartfony, która miała premierę 30 maja 2015 roku. Została opracowana przez DNB, ale mogą z niej korzystać klienci dowolnego norweskiego banku. Vipps jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Płatności Mobilnych. Przesyłanie pieniędzy przez aplikację pozwala zastąpić długie numery IBAN numerem telefonu. To największa i najpopularniejsza aplikacja płatnicza w Norwegii.

Źródła: Vipps, TV2, MojaNorwegia