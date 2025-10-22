Jak samodzielnie sprawdzić swoją kondycję kredytową w Norwegii?
22 października 2025 00:00
zdolność kredytowa Multinor finans
Czym właściwie jest kredittscore
Jak działa GjeldsMonitor i dlaczego warto z niego korzystać
- łączną kwotę zadłużenia,
- liczbę aktywnych kredytów i kart kredytowych,
- nazwy instytucji, w których znajdują się zobowiązania,
- aktualne salda.
Wielu Polaków mieszkających w Norwegii traktuje GjeldsMonitor jako swoje „finansowe lustro” – proste, darmowe i wiarygodne źródło informacji, które pomaga zachować kontrolę nad budżetem i zdolnością kredytową.
Co zrobić, jeśli wynik jest niski?
Warto wtedy przeanalizować swoją sytuację w GjeldsMonitor, sprawdzić, które zobowiązania można spłacić szybciej, oraz zadbać o terminowość płatności. Nawet kilka miesięcy regularnych spłat potrafi znacząco poprawić wynik.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz