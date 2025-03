Coraz więcej Polaków refinansuje kredyty w Norwegii – dowiedz się dlaczgo

kredyt w Norwegii - refinansowanie Gjeldsmonitor (promocja)

Wysokie raty kredytowe to problem, który dotyka coraz większą grupę Polaków mieszkających na stałe w Norwegii. Według statystyk Norges Banku, w ostatnich dwóch latach średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło z około 2% do blisko 5%. Dla właścicieli domów czy mieszkań oznacza to realny wzrost miesięcznych zobowiązań nawet o kilkaset koron.

W jakich przypadkach warto rozważyć refinansowanie? Twoje raty kredytowe stały się zbyt wysokie i trudno Ci nimi zarządzać.

Masz problemy z terminową spłatą i posiadasz inkasso (windykacja).

W przeszłości podpisałeś umowę kredytową na niekorzystnych warunkach.

Chcesz uporządkować kilka zobowiązań finansowych w jedno, łatwiejsze do zarządzania.

Potrzebujesz dodatkowych środków na remont, rozbudowę domu, garażu lub inną inwestycję, korzystając z zabezpieczenia posiadanej nieruchomości. Refinansowanie kredytu polega na zamianie istniejącego zobowiązania na nowe, korzystniejsze finansowo. To rozwiązanie szczególnie przydatne, jeśli:

Jakie korzyści daje refinansowanie? Ujednolicić kilka różnych zobowiązań w jedno.

Skrócić okres spłaty kredytu przy zachowaniu podobnej raty.

Pozyskać dodatkową gotówkę na realizację planowanych inwestycji, jak np. remont lub rozbudowa nieruchomości. Dzięki refinansowaniu można uzyskać znacznie niższe oprocentowanie, a tym samym obniżyć miesięczne raty nawet o kilkanaście procent. Refinansowanie pozwala także:

Wartość Twojej nieruchomości może pomóc Ci obniżyć raty Jeżeli mieszkasz w Norwegii od kilku lat, wartość Twojego mieszkania lub domu prawdopodobnie znacznie wzrosła. Według danych Statistisk Sentralbyrå (SSB), średnia wartość nieruchomości wzrosła w Norwegii w ciągu ostatnich pięciu lat aż o 20-30%. To oznacza, że Twoja nieruchomość może posłużyć jako korzystne zabezpieczenie do obniżenia kosztów kredytu.

Pierwszy krok: Sprawdź dokładnie swoje zobowiązania z GjeldsMonitor Ile dokładnie wynoszą Twoje obecne raty.

Jak prezentują się Twoje zobowiązania na tle innych kredytobiorców.

Czy masz realne możliwości obniżenia miesięcznych kosztów. GjeldsMonitor to wygodne, bezpłatne narzędzie stworzone specjalnie dla Polaków mieszkających w Norwegii. Dzięki niemu dowiesz się:





-> Sprawdź sytuację w GjeldsMonitor

-> Umów konsultację z Pawłem Cybulskim



Kontakt do Pawła Cybulskiego:

telefon: +47 21 999 413

email:



Refinansowanie to praktyczny sposób na odzyskanie kontroli nad finansami. Skorzystaj z dostępnych możliwości już dziś i zadbaj o swój domowy budżet. Paweł Cybulski, ekspert od refinansowania z wieloletnim doświadczeniem na norweskim rynku kredytowym, przeanalizuje Twoją sytuację i wskaże najlepsze możliwe rozwiązania. Konsultacja jest darmowa i prowadzona w języku polskim.