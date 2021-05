Bank Centralny Norwegii pewniejszy podwyższenia stóp procentowych. Na razie pozostają na zerowym poziomie

Bank Centralny Norwegii podniesie stopy procentowe jeszcze w tym roku, jeśli ożywienie gospodarcze po pandemii koronawirusa przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami. Na razie jednak Komitet ds. Polityki Pieniężnej i Stabilności Finansowej Norges Bank jednogłośnie zadecydował o utrzymaniu podstawowej stopy procentowej na rekordowym poziomie zero procent, informuje Norweski Bank Centralny w komunikacie z 6 maja.

Ostatnio rozwój gospodarczy Norwegii był w dużej mierze zgodny z szacunkami z marcowego raportu Norges Banku. W raporcie polityki pieniężnej prognoza stóp procentowych wskazywała, że ​​podstawowa stopa procentowa będzie stopniowo rosła od drugiej połowy tego roku. W najnowszym komunikacie bank nie użył już terminu „znaczna niepewność” w odniesieniu do perspektyw, jak to miało miejsce jeszcze dwa miesiące temu.

Szczepionki kluczem do ożywienia gospodarki

Istotny w całym procesie był pierwszy krok w rządowym planie ponownego otwarcia społeczeństwa, który został już zrealizowany, i istnieje szansa, że ​​duża część dorosłej populacji w Norwegii zostanie zaszczepiona do końca lata. Szacuje się, że do końca lipca wszystkim dorosłym mieszkańcom kraju fiordów zostanie zaoferowana co najmniej jedna dawka szczepionki.Oznacza to, że aktywność gospodarcza będzie rosła w ciągu całego roku.