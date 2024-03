Koniec darmowych posiłków w Oslo. Straci ponad 80 000 uczniów szkół średnich

Coraz mniej norweskich uczniów je śniadanie w domu i przychodzi do szkoły z suchym prowiantem. Jednocześnie posiłek spożyty rano przekłada się na lepszą koncentrację w czasie lekcji i ogólnie lepszą kondycję młodych ludzi. Tymczasem w samym Oslo 37 tys. uczniów szkół średnich i ponadpodstawowych straci darmowe posiłki. W Stavanger program potrwa do lata.

Projekt bezpłatnych posiłków szkolnych w gminie Oslo został uruchomiony jesienią 2023 i cieszył się popularnością wśród uczniów, ale nowa prawicowa rada stolicy zamyka obecnie szkolną kuchnię dla nastolatków. To jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobiły nowo wybrane lokalne władze. Wolą przeznaczyć pieniądze na więcej stanowisk w szkolnej służbie zdrowia i darmowe fundusze dla szkół.

Są inne wydatki

Nauka i odżywianie są ze sobą powiązane. Bezpłatne posiłki w szkołach to jeden z najbardziej ukierunkowanych środków zwalczania nierówności społecznych. Wspólne posiłki same w sobie są ważną lekcją społeczną, a te w szkole przyczyniają się do poprawy w zakresie zdrowia publicznego. Bezpłatne śniadanie dodawało uczniom porannego zastrzyku energii. Teraz podopieczni placówek w Oslo i wkrótce także w Stavanger nie będą mogli liczyć na darmowe jedzenie.