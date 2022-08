Jeśli nie będzie porozumienia, strajk pedagogów eskaluje od przyszłego tygodnia

Stowarzyszenie Oświatowe (Utdanningsforbundet) zapowiedziało, że do strajku rozpoczętego 22 sierpnia może dołączyć kolejnych 1423 nauczycieli. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z władzami w sprawie wypłat, od najbliższego poniedziałku nie będzie pracowało ponad 3000 pedagogów.

W pierwszym dniu roku szkolnego po wakacjach 1322 nauczycieli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Oświatowym rozpoczęło strajk. Protest póki co dotyczy szkół w 14 gminach i dziesięciu okręgach.

Rozliczenie w sektorze gminnym, które zostało zaakceptowane, ma ramy wzrostu płac o 3,84 proc. Dzięki temu wszyscy pracownicy mają otrzymać dodatek w wysokości od 12 000 do 16 800 koron, w zależności od poziomu wykształcenia i stażu pracy. To, z czym nie zgadzają się nauczyciele, to dystrybucja pieniędzy w tych ramach. Utrzymują, że po raz kolejny otrzymali mniejszą część podwyżki, z korzyścią dla innych grup.



Źródło: NTB