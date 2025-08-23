Zwrot na norweskim rynku kredytowym: Analiza sytuacji (sierpień 2025)

Sytuacja kredytowa w Norwegii sierpień 2025 MN

Norweski rynek finansowy w ostatnich tygodniach przeszedł istotną zmianę, która bezpośrednio wpływa na warunki udzielania kredytów hipotecznych i konsumenckich. Po okresie systematycznego zacieśniania polityki pieniężnej, analiza bieżących danych wskazuje na początek łagodzenia kosztów kredytu. Stwarza to nowe warunki dla gospodarstw domowych zarządzających istniejącym zadłużeniem oraz dla osób planujących nowe zobowiązania.

Norges Bank obniżył główną stopę procentową o 0,25 punktu bazowego. Banki nie planują ograniczać akcji kredytowej, a konkurencja między nimi rośnie. Kredyty hipoteczne i konsumenckie stają się bardziej dostępne. Regulacje dotyczące zdolności kredytowej pozostają niezmienne. Gjeldsmonitor.no pomaga monitorować zobowiązania finansowe.

Decyzja Norges Bank jako punkt zwrotny Kluczowym wydarzeniem, które zdefiniowało obecną sytuację, była lipcowa decyzja Norges Bank (Norweskiego Banku Centralnego). Główna stopa procentowa została obniżona o 0,25 punktu bazowego, spadając z poziomu 4,50% do 4,25%.



Jest to pierwszy taki ruch od dłuższego czasu i stanowi wyraźny sygnał zakończenia cyklu podwyżek. W praktyce oznacza to niższe koszty finansowania dla banków komercyjnych, co przekłada się na niższe oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych, zwłaszcza tych opartych na zmiennej stopie procentowej (dominujących w Norwegii). Rynki finansowe wyceniają obecnie scenariusz, w którym jesienią może dojść do kolejnych obniżek stóp procentowych.

Reakcja sektora bankowego: Stabilność i wzmożona konkurencja Norweski system bankowy charakteryzuje się wysoką stabilnością. Banki są dobrze dokapitalizowane i posiadają znaczne bufory płynności. W związku z tym instytucje finansowe nie sygnalizują zamiaru ograniczania akcji kredytowej ani zaostrzania standardów udzielania kredytów w nadchodzącym kwartale.



Obserwujemy natomiast nasilenie konkurencji między bankami. Walka o klienta prowadzi do stopniowego obniżania marż, co dodatkowo potęguje pozytywny dla kredytobiorców efekt obniżki stóp procentowych przez Norges Bank.

Kredyty hipoteczne (Boliglån)



W obecnym otoczeniu rynkowym na atrakcyjności zyskuje refinansiering med sikkerhet). Pozwala ono na konsolidację droższych zobowiązań (np. kredytów gotówkowych, kart kredytowych) i przeniesienie ich na kredyt zabezpieczony hipoteką, co znacząco obniża średni miesięczny koszt obsługi długu. Warunki na rynku kredytów hipotecznych uległy poprawie. Klienci dysponujący wysokim wkładem własnym (przekraczającym 40% wartości nieruchomości) i stabilną sytuacją dochodową mogą obecnie liczyć na oferty z oprocentowaniem oscylującym wokół 5%.W obecnym otoczeniu rynkowym na atrakcyjności zyskuje refinansowanie z zabezpieczeniem ). Pozwala ono na konsolidację droższych zobowiązań (np. kredytów gotówkowych, kart kredytowych) i przeniesienie ich na kredyt zabezpieczony hipoteką, co znacząco obniża średni miesięczny koszt obsługi długu.

Kredyty konsumenckie (Forbrukslån)



Dostępność finansowania niezabezpieczonego pozostaje na wysokim poziomie. Banki cyfrowe oraz pośrednicy finansowi (tacy jak Popyt na kredyty gotówkowe w Norwegii dynamicznie rośnie. Mimo że oprocentowanie tego typu produktów jest wyższe niż w przypadku kredytów hipotecznych, konkurencja w tym segmencie również jest wysoka.Dostępność finansowania niezabezpieczonego pozostaje na wysokim poziomie. Banki cyfrowe oraz pośrednicy finansowi (tacy jak Digifinans ) aktywnie promują oferty kredytów konsumenckich sięgających 600 000 NOK, a w niektórych przypadkach nawet 800 000 NOK.

Niezmienne ramy regulacyjne

Zasada 5-krotności dochodu (Gjeldsgrad): Całkowite zadłużenie wnioskodawcy nie może przekroczyć pięciokrotności jego rocznego dochodu brutto. Należy podkreślić, że do limitu tego wliczane są nie tylko spłacane kredyty, ale również niewykorzystane limity na kartach kredytowych (rammekreditt), które traktowane są jako potencjalny dług. Test wytrzymałości (Rentestresstest): Banki są zobowiązane do oceny, czy kredytobiorca poradzi sobie ze spłatą zobowiązania w przypadku wzrostu stóp procentowych o 3 punkty procentowe (nie mniej niż do poziomu 7%). Historia płatnicza: Posiadanie aktywnych spraw windykacyjnych (inkassosaker) lub negatywnych wpisów o zaległościach (betalingsanmerkninger) w praktyce wyklucza możliwość uzyskania standardowego kredytu. Pomimo korzystniejszego otoczenia stóp procentowych, dostęp do kredytu w Norwegii nadal jest ściśle regulowany. Kluczowe zasady, które determinują zdolność kredytową, pozostają niezmienne:

Podsumowanie i zarządzanie zadłużeniem Sytuacja na norweskim rynku kredytowym w sierpniu 2025 roku jest bardziej sprzyjająca dla kredytobiorców niż w poprzednich kwartałach. Jednakże rygorystyczne wymogi regulacyjne sprawiają, że kluczowe dla uzyskania finansowania lub refinansowania jest świadome zarządzanie własnym zadłużeniem i spełnienie kryteriów zdolności kredytowej.

