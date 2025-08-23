Zwrot na norweskim rynku kredytowym: Analiza sytuacji (sierpień 2025)
23 sierpnia 2025 09:31
Sytuacja kredytowa w Norwegii sierpień 2025 MN
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W skrócie
- Norges Bank obniżył główną stopę procentową o 0,25 punktu bazowego.
- Banki nie planują ograniczać akcji kredytowej, a konkurencja między nimi rośnie.
- Kredyty hipoteczne i konsumenckie stają się bardziej dostępne.
- Regulacje dotyczące zdolności kredytowej pozostają niezmienne.
- Gjeldsmonitor.no pomaga monitorować zobowiązania finansowe.
Decyzja Norges Bank jako punkt zwrotny
Jest to pierwszy taki ruch od dłuższego czasu i stanowi wyraźny sygnał zakończenia cyklu podwyżek. W praktyce oznacza to niższe koszty finansowania dla banków komercyjnych, co przekłada się na niższe oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych, zwłaszcza tych opartych na zmiennej stopie procentowej (dominujących w Norwegii). Rynki finansowe wyceniają obecnie scenariusz, w którym jesienią może dojść do kolejnych obniżek stóp procentowych.
Reakcja sektora bankowego: Stabilność i wzmożona konkurencja
Obserwujemy natomiast nasilenie konkurencji między bankami. Walka o klienta prowadzi do stopniowego obniżania marż, co dodatkowo potęguje pozytywny dla kredytobiorców efekt obniżki stóp procentowych przez Norges Bank.
Kredyty hipoteczne (Boliglån)
W obecnym otoczeniu rynkowym na atrakcyjności zyskuje refinansowanie z zabezpieczeniem (refinansiering med sikkerhet). Pozwala ono na konsolidację droższych zobowiązań (np. kredytów gotówkowych, kart kredytowych) i przeniesienie ich na kredyt zabezpieczony hipoteką, co znacząco obniża średni miesięczny koszt obsługi długu.
Kredyty konsumenckie (Forbrukslån)
Dostępność finansowania niezabezpieczonego pozostaje na wysokim poziomie. Banki cyfrowe oraz pośrednicy finansowi (tacy jak Digifinans) aktywnie promują oferty kredytów konsumenckich sięgających 600 000 NOK, a w niektórych przypadkach nawet 800 000 NOK.
Niezmienne ramy regulacyjne
- Zasada 5-krotności dochodu (Gjeldsgrad): Całkowite zadłużenie wnioskodawcy nie może przekroczyć pięciokrotności jego rocznego dochodu brutto. Należy podkreślić, że do limitu tego wliczane są nie tylko spłacane kredyty, ale również niewykorzystane limity na kartach kredytowych (rammekreditt), które traktowane są jako potencjalny dług.
- Test wytrzymałości (Rentestresstest): Banki są zobowiązane do oceny, czy kredytobiorca poradzi sobie ze spłatą zobowiązania w przypadku wzrostu stóp procentowych o 3 punkty procentowe (nie mniej niż do poziomu 7%).
- Historia płatnicza: Posiadanie aktywnych spraw windykacyjnych (inkassosaker) lub negatywnych wpisów o zaległościach (betalingsanmerkninger) w praktyce wyklucza możliwość uzyskania standardowego kredytu.
Podsumowanie i zarządzanie zadłużeniem
Monitoruj swoje zobowiązania z Gjeldsmonitor.no
Aby ułatwić ten proces, polecamy skorzystanie z Gjeldsmonitor.no. Jest to bezpłatne narzędzie dostępne w języku polskim, które pozwala na bieżąco monitorować wszystkie Twoje kredyty i karty zarejestrowane w Norwegii. Dzięki Gjeldsmonitor.no zyskujesz pełny obraz swojej sytuacji finansowej, co ułatwia identyfikację zbędnych limitów i wspiera proces obniżania salda kredytowego. Razem obniżamy saldo kredytowe.
Jeśli jesteś świadomy swojej sytuacji i poszukujesz możliwości optymalizacji kosztów, możesz sprawdzić dostępne opcje tutaj: [Link do wniosku o refinansowanie / dodatkową gotówkę].
Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 250000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84577 kr, tot. 334577 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz