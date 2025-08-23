  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Zwrot na norweskim rynku kredytowym: Analiza sytuacji (sierpień 2025)

Gjeldsmonitor / Digifinans promocja

23 sierpnia 2025 09:31

Kopiuj link
Zwrot na norweskim rynku kredytowym: Analiza sytuacji (sierpień 2025)

Sytuacja kredytowa w Norwegii sierpień 2025 MN

Norweski rynek finansowy w ostatnich tygodniach przeszedł istotną zmianę, która bezpośrednio wpływa na warunki udzielania kredytów hipotecznych i konsumenckich. Po okresie systematycznego zacieśniania polityki pieniężnej, analiza bieżących danych wskazuje na początek łagodzenia kosztów kredytu. Stwarza to nowe warunki dla gospodarstw domowych zarządzających istniejącym zadłużeniem oraz dla osób planujących nowe zobowiązania.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka

Permittering w Norwegii

Wyjazd z Polski 28.08 Wyjazd z Norwegii 31.08 Transport Przeprowadzki Paczki

Ogłoszenia MojaNorwegia

W skrócie


    • Norges Bank obniżył główną stopę procentową o 0,25 punktu bazowego.
    • Banki nie planują ograniczać akcji kredytowej, a konkurencja między nimi rośnie.
    • Kredyty hipoteczne i konsumenckie stają się bardziej dostępne.
    • Regulacje dotyczące zdolności kredytowej pozostają niezmienne.

Decyzja Norges Bank jako punkt zwrotny

Kluczowym wydarzeniem, które zdefiniowało obecną sytuację, była lipcowa decyzja Norges Bank (Norweskiego Banku Centralnego). Główna stopa procentowa została obniżona o 0,25 punktu bazowego, spadając z poziomu 4,50% do 4,25%.

Jest to pierwszy taki ruch od dłuższego czasu i stanowi wyraźny sygnał zakończenia cyklu podwyżek. W praktyce oznacza to niższe koszty finansowania dla banków komercyjnych, co przekłada się na niższe oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych, zwłaszcza tych opartych na zmiennej stopie procentowej (dominujących w Norwegii). Rynki finansowe wyceniają obecnie scenariusz, w którym jesienią może dojść do kolejnych obniżek stóp procentowych.

Reakcja sektora bankowego: Stabilność i wzmożona konkurencja

Norweski system bankowy charakteryzuje się wysoką stabilnością. Banki są dobrze dokapitalizowane i posiadają znaczne bufory płynności. W związku z tym instytucje finansowe nie sygnalizują zamiaru ograniczania akcji kredytowej ani zaostrzania standardów udzielania kredytów w nadchodzącym kwartale.

Obserwujemy natomiast nasilenie konkurencji między bankami. Walka o klienta prowadzi do stopniowego obniżania marż, co dodatkowo potęguje pozytywny dla kredytobiorców efekt obniżki stóp procentowych przez Norges Bank.

Kredyty hipoteczne (Boliglån)

Warunki na rynku kredytów hipotecznych uległy poprawie. Klienci dysponujący wysokim wkładem własnym (przekraczającym 40% wartości nieruchomości) i stabilną sytuacją dochodową mogą obecnie liczyć na oferty z oprocentowaniem oscylującym wokół 5%.

W obecnym otoczeniu rynkowym na atrakcyjności zyskuje refinansowanie z zabezpieczeniem (refinansiering med sikkerhet). Pozwala ono na konsolidację droższych zobowiązań (np. kredytów gotówkowych, kart kredytowych) i przeniesienie ich na kredyt zabezpieczony hipoteką, co znacząco obniża średni miesięczny koszt obsługi długu.

Kredyty konsumenckie (Forbrukslån)

Popyt na kredyty gotówkowe w Norwegii dynamicznie rośnie. Mimo że oprocentowanie tego typu produktów jest wyższe niż w przypadku kredytów hipotecznych, konkurencja w tym segmencie również jest wysoka.

Dostępność finansowania niezabezpieczonego pozostaje na wysokim poziomie. Banki cyfrowe oraz pośrednicy finansowi (tacy jak Digifinans) aktywnie promują oferty kredytów konsumenckich sięgających 600 000 NOK, a w niektórych przypadkach nawet 800 000 NOK.

Niezmienne ramy regulacyjne

Pomimo korzystniejszego otoczenia stóp procentowych, dostęp do kredytu w Norwegii nadal jest ściśle regulowany. Kluczowe zasady, które determinują zdolność kredytową, pozostają niezmienne:
    • Zasada 5-krotności dochodu (Gjeldsgrad): Całkowite zadłużenie wnioskodawcy nie może przekroczyć pięciokrotności jego rocznego dochodu brutto. Należy podkreślić, że do limitu tego wliczane są nie tylko spłacane kredyty, ale również niewykorzystane limity na kartach kredytowych (rammekreditt), które traktowane są jako potencjalny dług.
    • Test wytrzymałości (Rentestresstest): Banki są zobowiązane do oceny, czy kredytobiorca poradzi sobie ze spłatą zobowiązania w przypadku wzrostu stóp procentowych o 3 punkty procentowe (nie mniej niż do poziomu 7%).
    • Historia płatnicza: Posiadanie aktywnych spraw windykacyjnych (inkassosaker) lub negatywnych wpisów o zaległościach (betalingsanmerkninger) w praktyce wyklucza możliwość uzyskania standardowego kredytu.

Podsumowanie i zarządzanie zadłużeniem

Sytuacja na norweskim rynku kredytowym w sierpniu 2025 roku jest bardziej sprzyjająca dla kredytobiorców niż w poprzednich kwartałach. Jednakże rygorystyczne wymogi regulacyjne sprawiają, że kluczowe dla uzyskania finansowania lub refinansowania jest świadome zarządzanie własnym zadłużeniem i spełnienie kryteriów zdolności kredytowej.

Monitoruj swoje zobowiązania z Gjeldsmonitor.no

W świetle norweskich regulacji, zwłaszcza zasady Gjeldsgrad, precyzyjne śledzenie wszystkich zobowiązań – w tym często zapominanych limitów na kartach kredytowych – jest kluczowe.

Aby ułatwić ten proces, polecamy skorzystanie z Gjeldsmonitor.no. Jest to bezpłatne narzędzie dostępne w języku polskim, które pozwala na bieżąco monitorować wszystkie Twoje kredyty i karty zarejestrowane w Norwegii. Dzięki Gjeldsmonitor.no zyskujesz pełny obraz swojej sytuacji finansowej, co ułatwia identyfikację zbędnych limitów i wspiera proces obniżania salda kredytowego. Razem obniżamy saldo kredytowe.

Jeśli jesteś świadomy swojej sytuacji i poszukujesz możliwości optymalizacji kosztów, możesz sprawdzić dostępne opcje tutaj: [Link do wniosku o refinansowanie / dodatkową gotówkę].

Eksempel: Renten er variable og settes individuelt. 250000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84577 kr, tot. 334577 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
❤️ 1
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Lepsza kontrola Twoich pożyczek i kart kredytowych
Zaloguj się do GjeldsMonitor i zacznij oszczędzać na zadłużeniach
reklama

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Pedzik transport Troll Rental 2 Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Stillas utleie As Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski adwokat - darmowa pomoc prawna ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
Przejdź do ogłoszenia
SAMODZIELNY PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.