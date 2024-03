Związkowcy pewni podwyżek. „Jeśli nie spełnią żądań, ogłosimy strajk generalny”

Na początku kwietnia Norwegię może pogrążyć strajk generalny, zapowiadają przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych (LO). Stanie się tak, jeśli organizacje pracodawców nie spełnią stawianych im żądań. Rozmowy pomiędzy stronami rozpoczęły się w poniedziałek, 18 marca.

Związkowcy twierdzą, że korzystne rozliczenie płac będzie w tym roku możliwe. Zwracają uwagę, że Norwegii nie nęka już pandemia oraz kryzys naftowy. Przemysł miał stać się bardziej rentowny przez wzrost konkurencyjności. – W tym roku liczą się pieniądze. Ludzie przeżyli trudne czasy. Nastąpił wzrost stóp procentowych, a pensje wystarczają na krócej. W tym roku musimy mieć podwyżkę płac wyższą od wzrostu cen – skomentował przed początkiem negocjacji Jørn Eggum, który przewodniczy rozmową po stronie związkowców.



Na etapie ogólnokrajowym, ustalającym szerokie ramy podwyżek i zmian, LO domaga się:



1. Dodatku do wynagrodzenia, który przekroczy wzrost cen, zapewniając tym samym realną podwyżkę płac.

2. Dodatku dla osób o najniższym wynagrodzeniu, czyli wszystkich zatrudnionynych zarabiających poniżej kwoty 90 proc. średniej pensji.

3. Zmian w systemie edukacji, które umożliwią pracownikom doszkalanie się wraz z postępującym rozwojem technologicznym.

4. Płatne zwolnienie umożliwiające wyjście z dzieckiem do 12. roku życia do dentysty, lekarza lub ośrodka zdrowia.