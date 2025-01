Złotówka walczy o nowy rekord? Zamieszanie wokół korony norweskiej

Choć korona norweska wzmocniła się względem dolara amerykańskiego, podobnej sytuacji nie widać w porównaniu z innymi walutami. Zyskują m.in. euro i polski złoty. Pieniądz znad Wisły osiągnął jeden z najlepszych wyników w historii.

Euro zyskuje, dolar traci

Od 15 do 27 stycznia o 0,13 NOK poprawiła się wartość euro. Najważniejsza waluta kontynentu wyceniana jest na średnio 11,78 NOK. Wynik jest zbliżony do notowań z początku roku i o 4,20 proc. lepszy niż w analogicznym momencie 2024 roku. To także pierwszy wyraźny wzrost po serii spadków z pierwszej połowy stycznia.



W ciągu ostatnich dni do odwrotnej sytuacji doszło w odniesieniu do dolara amerykańskiego. 12 stycznia kosztował 11,47 NOK. Obecnie cena najważniejszego pieniądza świat spadła do 11,24 NOK. To około 1,30 proc. gorzej niż na początku roku. Amerykańska waluta wciąż pozostaje jednak w cenie. Jest 8,00 proc. mocniejsza niż w podobnym okresie stycznia 2024.