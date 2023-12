Złotówka po raz kolejny zyskuje. Trzeci miesiąc dominacji nad koroną norweską

Polska waluta kolejny miesiąc z rzędu zyskuje wobec korony norweskiej. 6 grudnia osiągnęła poziom 2,73 NOK. To najlepszy wynik złotówki od momentu pandemii koronawirusa.

Pieniądz znad Wisły podrożał 1,35 proc. w ciągu tygodnia i 0,84 proc. w skali miesiąca. Od 27 września do 11 grudnia wartość polskiej waluty skoczyła z 2,44 do do przedziału 2,71-2,73 NOK. Od początku roku złotówka zyskała 21,57 proc. To więcej niż dolar amerykański (11,80 proc.) i euro (12,36 proc.). Na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem wyceniano je na odpowiednio 10,96 i 11,79 NOK. Wobec korony norweskiej straciły około 2,00 proc. w ciągu miesiąca.