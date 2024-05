Złotówka, dolar i euro w odwrocie. Korona norweska z poprawą kursu

To drugi tydzień z rzędu z pozytywnymi informacjami o kursie korony norweskiej. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Blisko 5,00 proc. zyskała w skali miesiąca korona norweska w odniesieniu do dolara amerykańskiego. Poprawę, choć nie tak dużą, odnotowano również wobec euro i złotówki.

27 maja mieszkańcy kraju fiordów płacili za złotówkę średnio 2,68 NOK. Kurs przekroczył barierę 2,70 NOK po raz pierwszy od połowy kwietnia. Polski złoty stracił 1,88 proc. w ujęciu miesięcznym oraz 1,82 proc. w skali tygodniowej. Wciąż pozostaje blisko 3,80 proc. silniejszy niż na początku 2024 roku. Wypracowaną od stycznia przewagę traci euro. 27 maja wyceniano je na średnio 11,41 NOK. To najlepszy wynik korony norweskiej od 9 marca. Euro osłabiło się o 3,28 proc. w porównaniu z analogicznym okresem kwietnia. W ciągu siedmiu dnia wartość europejskiego pieniądza spadła o 1,70 proc. Najważniejsza waluta Europy jest już jedynie 1,71 proc. mocniejsza niż na początku 2024 roku.

Dolar stracił w ciągu miesiąca 4,75 proc. 27 maja wyceniano go na średnio 10,51 NOK.Fot. Pixabay

Korona norweska z szansą na wzmocnienie

Główny ekonomista Eika Jan Ludvig Andreassen zwraca uwagę, że duży wpływ na kurs korony norweskiej ma sytuacja polityczna. Odniósł się do sondaży, które wskazują na przejęcie władzy we wrześniu 2025 roku przez koalicję partii centroprawicowych. Te określa jako prowadzące bardziej stabilną politykę gospodarczą. Ma to przełożenie na sytuację krajowego pieniądza. Na tej podstawie sądzi, że w 2025 roku korona norweska wzmocni się wobec głównych walut świata o 10-15 proc.