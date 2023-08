Złe wieści na koniec sierpnia. Kryzys korony norweskiej pogłębia się

Po chwilowym wzmocnieniu korony norweskiej nie ma już śladu. Po odbiciu się od dna w połowie lipca, trend spadkowy waluty utrzymuje się. Część ekonomistów przewiduje, że jedyną szansą na poprawę sytuacji jest znaczne podniesienie stóp procentowych. W obecnych warunkach działania finansistów mogłyby negatywnie wpłynąć na społeczeństwo.

17 sierpnia Norges Bank podwyższył główną stopę procentową do poziomu 4,0 proc. Jesienią spodziewana jest kolejna podwyżka, do co najmniej 4,25 proc. To dwunasta podwyżka stóp procentowych od września 2021 roku. Jak informują ekonomiści, sytuacja doprowadziła do wyraźnego spowolnienia gospodarki. Pogorszyły się także wyniki na rynku kredytowym. Ida Wolden Bache – prezeska Norges Banku – przyznała, że decyzje na temat kolejnych podwyżek jeszcze nie zapadły. Będą uzależnione od wskaźnika inflacji, kursu korony norweskiej oraz ewentualnego spowolnienia gospodarki krajowej.



