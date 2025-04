Wzrost cen w Norwegii. Inflacja jest, ale spowalnia

Centralne Biuro Statystyczne opublikowało nowe dane dotyczące inflacji w Norwegii. Jak wynika z raportu, w marcu 2025 roku wzrost cen zatrzymał się na poziomie 2,6 proc. W ujęciu miesięcznym spowolnił głównie za sprawą znaczącego spadku kosztów wykorzystania energii elektrycznej.

Głównym czynnikiem wpływającym na spadek inflacji były niższe ceny energii elektrycznej, które obniżyły się o 17 proc. w marcu w porównaniu z lutym. W porównaniu z marcem 2024 roku, koszty były o 12,4 proc. niższe. Spadek wynikał z łagodniejszych warunków pogodowych i mniejszego zużycia energii.​ Indeks cen konsumpcyjnych z wyłączeniem podatków i energii (CPI-JAE) wzrósł o 3,4 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, utrzymując się na tym samym poziomie co w lutym. Wzrost jest częściowo wynikiem rosnących cen żywności, które zwiększyły się o 8,6 proc. w porównaniu z marcem 2024 roku.​

Żywność rozdaje karty

Chociaż ceny żywności i napojów zmalały o jeden proc. od lutego do marca, spadek był mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Może to być związane z późniejszym terminem Wielkanocy w 2025 roku, co wpłynęło na opóźnienie promocji i ofert specjalnych w marcu.​



Wśród produktów spożywczych odnotowano spadki cen mięsa jagnięcego i gotowych dań, podczas gdy ceny m.in. kawy i ziemniaków wzrosły.