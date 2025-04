Historycznie słaba korona norweska. Traci wobec euro i złotówki, zyskuje wobec dolara

To kolejny rekord złotówki odnotowany w 2025 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Korona norweska po raz kolejny znalazła się w centrum zawirowań na rynku walut. Osiągnęła najsłabszą wartość w historii w odniesieniu do złotówki oraz drugą najsłabszą cenę w porównaniu z euro. Odmiennie prezentuje się jej relacja z dolarem amerykańskim.

Po trwającym niespełna tydzień odbiciu amerykańskiej waluty, dolar po raz kolejny w tym roku traci w odniesieniu do korony norweskiej. 14 kwietnia po południu wyceniany był na średnio 10,54 NOK. To 2,03 proc. mniej niż w ubiegłym tygodniu i 1,37 proc. mniej niż w analogicznym okresie marca. Od początku 2025 roku stracił ponad 7,40 proc.



Pomimo wzrostu, korona norweska nie jest tak silna, jak na przełomie marca i kwietnia. Kurs wobec dolara zbliżał się wówczas do poziomu 10,30 NOK.

Złotówka (znowu) z rekordem 10 kwietnia rynki walut odnotowały kilkukrotnie złotówkę wycenianą w kwocie 2,85 NOK. To najwyższe wskazanie w historii. Jednocześnie, polski złoty po raz trzeci w 2025 roku i po raz piąty od lipca 2024 roku pobił najlepszy wynik w odniesieniu do korony norweskiej. 14 kwietnia polska waluta kosztowała mieszkańców Norwegii średnio 2,81 NOK. To blisko 2,00 proc. więcej niż na początku roku. W skali tygodnia zyskała ponad 1,80 proc.



Z analizy rynku wynika, że zakończył się także spadek kursu złotówki, trwający od 5 marca. Do 3 kwietnia polski złoty osłabił się o 0,14 NOK. Wystarczył tydzień, by waluta odrobiła straty.

W odniesieniu do korony norweskiej, na topie są m.in. złotówka i euro.Fot. Pxhere

Duże zawirowania widoczne są także w odniesieniu do euro, które jeszcze 1 kwietnia wyceniane było na 11,28 NOK. W ciągu dwóch tygodni cena skoczyła do 12,01 NOK. 10 kwietnia waluta była jeszcze droższa i kosztowała ponad 12,10 NOK. W skali miesiąca zyskała ponad 3,50 proc. Odczyty wskazują na najsłabszą koronę norweską, w porównaniu z euro, od okresu pandemii koronawirusa. To jednocześnie drugie najgorsze wskazania w historii.



Zawirowania wokół korony norweskiej rozpoczęły się wraz z ogłoszeniem wprowadzenia nowych ceł przez Donalda Trumpa. Zmieniająca się i niepewna polityka handlowa USA sprawia, że kurs waluty wiruje. W ciągu tygodnia kurs pogarszał się o nawet 0,50 NOK i skoczył z punktu 11,70 NOK do blisko 12,20 NOK.