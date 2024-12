Wyższy zasiłek na dziecko i podwyżka emerytur. Finał negocjacji budżetowych w Norwegii

Świadczenia na rzecz dzieci i seniorów pochłoną kilka miliardów w skali roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Zakończyły się negocjacje budżetowe pomiędzy liderami Partii Pracy (Ap), Centrum (Sp) i Socjalistycznej Lewicy (SV). Ostatnie ugrupowanie osiągnęło w tym zakresie znaczący sukces. Koalicja rządząca zgodziła się na m.in. podwyżki świadczeń oraz odstąpienie od szybkiego rozpoczęcia wydobycia minerałów z dna morskiego.

Jednym z najważniejszych ustaleń jest wstrzymanie wydobycia minerałów z dna morskiego w 2025 roku. SV skutecznie doprowadziło do decyzji, aby nie ogłaszać koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż. Liderka ugrupowania, Kirsti Bergstø, podkreśliła, że choć to tymczasowe rozwiązanie, jest kluczowym krokiem w ochronie środowiska morskiego. Wzrost opłat za emisję CO2 na norweskim szelfie to kolejny element proekologicznej polityki partii, który udało się uzgodnić.

Wyższe świadczenia i rozszerzenie reformy stomatologicznej Kolejnym sukcesem SV jest rozszerzenie reformy stomatologicznej. Od przyszłego roku osoby do 28. roku życia będą mogły korzystać z 75-proc. zniżki na leczenie dentystyczne. Bergstø zaznaczyła, że to ważne wsparcie finansowe dla młodych dorosłych, którzy często zaniedbują zdrowie zębów z powodów ekonomicznych.



Budżet na 2025 rok zakłada także zwiększenie świadczeń socjalnych. Minimalne emerytury dla osób samotnych wzrosną o sześć tys. NOK rocznie, a zasiłek na dzieci zostanie podniesiony o 2424 koron w skali roku. SV wywalczyło również dodatkowe środki – 1,1 mld NOK – na zwiększenie zatrudnienia w przedszkolach i świetlicach szkolnych, co ma poprawić jakość opieki nad dziećmi.

Łączny spadek opłat i podatków ma wynieść 17 mld NOK w skali całego 2025 roku.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W budżecie przewidziano także inwestycje w rozwój transportu i mieszkalnictwa. Planowane jest uruchomienie połączeń kolejowych do Kopenhagi i Hamburga do 2026 roku oraz budowa nowych lokali dla studentów. Wzmocniony zostanie również Husbanken, co powinno ułatwić dostęp do kredytów mieszkaniowych osobom o niskich dochodach.



Przedstawiciele SV wynegocjowali także 10-proc. podwyżki stypendiów studenckich. Wzrośnie także liczba uchodźców kwotowych – z 200 do 500.