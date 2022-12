„Wysoka inflacja i duża niepewność”. Ekonomiści surowo oceniają norweską gospodarkę

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) negatywnie ocenia zmiany w norweskiej gospodarce. W najnowszym raporcie zwróciła uwagę, że wzrost ekonomiczny stracił impet. Ekonomiści twierdzą, że charakteryzują ją trudności wynikające z coraz wyższej inflacji.

OECD wskazuje, że gospodarka kontynentalna kraju fiordów – nieuwzględniająca przemysłu wydobywczego – wzrośnie w 2023 roku o 0,7 proc. Oczekiwania zawarte w listopadowym raporcie spadły w porównaniu do czerwcowych prognoz. Ekonomiści organizacji przewidywali wówczas, że wzrost ekonomiczny wyniesie 1,7 proc.



Eksperci OECD wskazali także, jakie kroki musi podjąć norweski rząd, by zapewnić państwu poprawę sytuacji gospodarczej. Wśród rad znalazła się potrzeba poprawy sytuacji na rynku pracy, przez szybką adaptację uchodźców z Ukrainy oraz wprowadzenie mechanizmów, które zniechęcą ludzi do szybkiego przechodzenia na emeryturę. Apelują także, by obecne metody walki z kryzysem energetycznym zostały jak najszybciej wycofane. W ich miejsce rządzący powinni wprowadzić stałe sposoby działania, które mają nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości.