Wszystko dopięte na ostatni guzik? Obniżka stóp procentowa jednak nie tak pewna

Na początku roku wszystko wskazywało na to, że Norges Bank w marcu dokona cięcia stóp procentowych. W styczniu bank centralny zapowiedział, że decyzja ta jest wysoce prawdopodobna. Nagły wzrost inflacji w lutym wywołał wątpliwości wśród ekspertów dotyczące realności tego scenariusza.

Mimo niepewności co do decyzji Norges Banku, niektóre instytucje finansowe już zdecydowały się na obniżkę oprocentowania kredytów hipotecznych. Nordirekte, należący do Skagerrak Sparebank, ogłosił redukcję o 0,25 punktu procentowego na trzy tygodnie przed marcowym posiedzeniem banku centralnego. Dyrektor banku Helge Bjørbæk wyjaśnił, że spadek stóp rynkowych w ostatnich miesiącach pozwolił im na podjęcie takiej decyzji.



Podobnie postąpił Nybygger, cyfrowa marka należąca do Sparebanken Øst, która zapowiedziała obniżkę oprocentowania kredytów hipotecznych o 0,19 punktu procentowego od 27 marca. Markedsdirektør Ole Sivertsen podkreślił, że decyzja ta wynika z oczekiwań na dalszy spadek stóp procentowych i chęci zaoferowania klientom korzystniejszych warunków.