Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi. Norges Bank zaplanował siedem obniżek

Norges Bank poinformował, że nie obniży stóp procentowych. Na marcowym posiedzeniu przedstawiciele instytucji przekazali, w jakim tempie nastąpi spadek wskaźnika. Planowane są zmiany z poziomu 4,5 do 2,75 proc.

Stopy procentowe spadną do poziomu 2,75 procent

Norges Bank przedstawił prognozę spadku stóp procentowych w perspektywnie trzyletniej. Jeśli obecne warunki fiskalne i gospodarcze utrzymają się, mieszkańcy Norwegii mogą liczyć na:



1. spadek stóp procentowych do poziomu 4,0 proc. przed rozpoczęciem 2025 roku,

2. spadek stóp procentowych do poziomu 3,5 proc. w drugiej połowie 2025 roku,

3. spadek stóp procentowych do poziomu 3,0 proc. na początku 2026 roku,

4. spadek stóp procentowych do poziomu 2,75 proc. na początku 2027 roku.



Przedstawione prognozy mają odpowiadać założeniom inflacyjny oraz gospodarczym Norwegii.