Trump jeszcze nie jest prezydentem, Norwegia już liczy straty. Korona w dramatycznej sytuacji

Zwycięstwo Donalda Trumpa nie będzie sprzyjać gospodarkom podobnym do norweskiej. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Korona norweska najsłabsza od października 2023 roku, spadek ceny ropy brent i widmo pogorszenia sytuacji gospodarczej. To pierwsze wieści, które po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydencki USA płyną z rynku kraju fiordów. Ekonomiści przyznają, że może być... tylko gorzej.

6 listopada cena dolara amerykańskiego wynosiła średnio 11,14 NOK. Amerykańska waluta zyskała ponad 1,50 proc. w ciągu doby i blisko 4,50 proc. w skali miesiąca. Jest także ponad 9,30 proc. silniejsza niż na początku 2024 roku. Korona norweska odnotowała najniższą wartość od przełomu października i listopada 2023 roku. Cena dolara amerykańskiego wynosiła wtedy około 11,20 NOK. Redakcja ekonomicznego E24 zwraca uwagę, że wygrana Donalda Trumpa będzie miała wyraźne znaczenie dla portfeli mieszkańców Norwegii. Utrzymująca się słaba korona przyczyni się do odłożenia w czasie decyzji o obniżeniu stóp procentowych. Obecnie przewidują, że na taką decyzję Norges Bank będzie gotowy latem 2025, a nie jak pierwotnie przewidywano już na początku 2025 roku.

Zdaniem głównego ekonomisty Nordea Markets Kjetila Olsena, mała i otwarta gospodarka, taka jak norweska, mocno ucierpi w wyniku nasilających się konfliktów handlowych. Te mogą dotyczyć nie tylko relacji Chiny-USA, ale także Europa-USA. Stary Kontynent ma także stracić przez planowane podwyżki ceł na produkty pochodzące z Europy. W odpowiedzi państwa europejskie mogą zdecydować się na podobny krok. Wyższe podatki na towary importowane przyczynią się do podwyżki cen produktów w sklepach. Efekt zostanie spotęgowany przez niską wartość korony. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych czterech lat Norwegowie mocno odczują we własnych portfelach działania administracji Donalda Trumpa.

Tuż po zwycięstwie Donalda Trumpa cena baryłki ropy brent rozpoczęła spadek z okolic 76 do 73 USD.Fot. materiały prasowe Equinor

Zgodnie z amerykańskim prawem, ścieżka Donalda Trumpa do nałożenia nowych ceł i podatków jest bardzo krótka. Jego administracja może pozwolić sobie na to bez pomocy Kongresu. Wszystko wskazuje jednak na to, że parlament również przybierze republikańskie barwy. Już teraz Partia Republikańska może być pewna 51 ze 100 deputowanych. Podobny los może spotkać Izbę Reprezentantów.