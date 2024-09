Tąpnięcie na rynku ropy. Baryłka najtańsza od ponad roku

Cena za baryłkę ropy brent spadła poniżej 73 USD. Surowiec jest najtańszy od czerwca 2023 roku, kiedy za taką samą jednostkę płacono 72,06 USD. Roczne spadki sięgają 20 proc.

6 września za baryłkę ropy brent płacono średnio 72,66 USD. Piątkowy przedział zamykał się w kwotach (na godzinę 10:55) od 72,45 USD do 73,21 USD. Wartość surowca spadła:



– 7,75 proc. w ujęciu tygodniowym,

– 6,00 proc. w ujęciu miesięcznym,

– 5,69 proc. od początku 2024 roku,

– 19,27 proc. w ujęciu rocznym.



Ceny prezentują się na poziomie podobnym do wartości obserwowanych we wrześniu 2021 roku. Na rynek wpływała wówczas m.in. pandemia koronawirusa.