Tańszy prąd, droższy transport: te ceny zmieniły się w ostatnich miesiącach

Według najnowszego raportu Centralnego Biura Statystycznego (Statistisk sentralbyrå, SSB), podsumowującego wahania cen towarów i usług konsumpcyjnych w Norwegii, ich wskaźnik (Konsumprisindeksen, KPI) wzrósł w zeszłym roku o zaledwie o 2,2 proc. – to najmniej od roku 2012. Taki wynik indeks zawdzięcza taniejącemu prądowi i świątecznym promocjom na produkty spożywcze.

Gdyby wziąć pod uwagę ceny, od grudnia 2018 do grudnia 2019 zostały wywindowane o 1,4 proc., natomiast średnią zaniżył okres listopad-grudzień 2019. Wówczas bowiem spadły one o 0,3 proc., głównie za sprawą atrakcyjnych przedświątecznych ofert na jedzenie i napoje bezalkoholowe. W ich przypadku spadek wyniósł 1,9 proc. i zarazem powtórzył tendencję już 11 rok z rzędu. Zgodnie ze statystykami SSB jedzenie staniało nie tylko w okresie bożonarodzeniowym i wielkanocnym, ale jego spadające ceny obserwowano w 7 miesiącach 2019 roku, co świadczy o aktywności konkurencji na rynku.