Tak wygląda rynek walutowy: Norges Bank skupuje, korona najtańsza od kwietnia, ale...

Korona norweska odnotowuje najsłabszy okres od kwietnia 2025 roku. Drożeje m.in. euro i polski złoty. Po przeciwnej stronie znajduje się ponownie taniejący dolar amerykański. W tym samym czasie Norges Bank podjął nową decyzję dot. transferów walutowych.

W lipcu 2025 roku Norges Bank podniesie dzienną kwotę zakupów norweskiej korony do 276 mln NOK, co oznacza wzrost o 250 mln w porównaniu z czerwcem. Środki te zostaną przeznaczone na dwa cele: 150 milionów NOK dziennie trafi do funduszu państwowego poprzez wymianę na waluty obce, natomiast pozostałe 126 milionów zostanie przeznaczone na pokrycie wypłat dywidendy budżetowej za 2024 rok, która łącznie wynosi 30,1 miliarda NOK i ma być przekazywana równomiernie od marca 2025 do lutego 2026.



To kontynuacja strategii banku centralnego, który od kwietnia ponownie realizuje zakupy koron po wcześniejszym okresie sprzedaży trwającym od 2022 roku. Norges Bank zaznacza, że działania te mają charakter techniczny i nie są formą interwencji na rynku walutowym. Celem operacji jest zabezpieczenie potrzeb finansowych państwa, a nie wpływanie na kurs wymiany.