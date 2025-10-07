  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Tak wygląda kurs korony norweskiej. Jak kształtuje się NOK w październiku?

Redakcja

07 października 2025 12:06

Kopiuj link
1
Tak wygląda kurs korony norweskiej. Jak kształtuje się NOK w październiku?

Ostatnie tygodnie minęły bez szoku na rynku walutowym. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Korona norweska utrzymuje się w centrum uwagi, gdy globalne rynki wciąż wyczekują kolejnych sygnałów ze strony banków centralnych i głównych graczy na arenie międzynarodowej. Inwestorzy doceniają obecną stabilność NOK mimo zmienności cen surowców. Dynamiczne zmiany w polityce monetarnej zapowiadają interesujący okres dla par walutowych.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Caregiver Needed – Home-Based Position (Near Oslo)

Zwiększ swoje zarobki w Norwegii - potwierdź kwalifikacje w HK-dir

Pomocnik malarza poszukiwany – 0% etatu w nowo założonej firmie malarskiej

Ogłoszenia MojaNorwegia

Korona norweska kontynuuje swoją relatywną siłę na rynkach walutowych, utrzymując się na korzystnych poziomach względem pozostałych dni 2025 roku. Najnowsze notowania pokazują, że za jednego dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 9,95 NOK. Kurs euro kształtuje się na poziomie 11,61 NOK. Z kolei za polskiego złotego otrzymamy średnio 2,73 NOK.

Wahania tygodniowe przedstawionych par walutowych mieszczą się w granicy 0,80 proc. W ujęciu miesięcznym od 0,85 do 1,54 proc.
Norwegia bogatsza niż kiedykolwiek. Co rząd zrobi z fortuną w Funduszu Naftowym?

Kurs NOK zagrożony?

Mimo solidnego początku października istnieje kilka czynników ryzyka mogących wywierać presję na kurs NOK. Wahania cen ropy naftowej, która jest kluczowym źródłem dochodów Norwegii, mogą przełożyć się na gwałtowne ruchy korony norweskiej. Dodatkowo globalne napięcia geopolityczne oraz możliwe spowolnienie gospodarcze w strefie euro mogą zaburzyć dotychczasową równowagę rynkową.

Choć korona jest relatywnie silna w ostatnich tygodniach, to historycznie jej notowania pozostają na niższych pułapach niż przed dekadą oraz w okresie trzy- i pięcioletnim. W długim terminie NOK traciło wobec głównych walut.
Kurs korony norweskiej nie podlegał w ostatnich tygodniach większym wahaniom.

Kurs korony norweskiej nie podlegał w ostatnich tygodniach większym wahaniom.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Negatywne zmiany kursu wynikają z cykli spadków cen surowców i różnic w polityce monetarnej największych gospodarek. Norwegia coraz mocniej odczuwa także globalne problemy. Do najważniejszych należą ostatnio pandemia koronawirusa oraz trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Stillas utleie As Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Prezes
14 minut temu
Myślę że ten kto to pisał to w czasie się zatrzymał. Głównym powodem takiego kursu Korony to to że banki tym gownem nie handlują
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.