Tak wygląda kurs korony norweskiej. Jak kształtuje się NOK w październiku?
07 października 2025 12:06
Ostatnie tygodnie minęły bez szoku na rynku walutowym. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wahania tygodniowe przedstawionych par walutowych mieszczą się w granicy 0,80 proc. W ujęciu miesięcznym od 0,85 do 1,54 proc.
Kurs NOK zagrożony?
Choć korona jest relatywnie silna w ostatnich tygodniach, to historycznie jej notowania pozostają na niższych pułapach niż przed dekadą oraz w okresie trzy- i pięcioletnim. W długim terminie NOK traciło wobec głównych walut.
Kurs korony norweskiej nie podlegał w ostatnich tygodniach większym wahaniom.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.