Biznes i gospodarka

Szykują się kolejne zawirowania korony norweskiej. Euro i dolar na przeciwnych biegunach

Emil Bogumił

25 sierpnia 2025 11:47

Szykują się kolejne zawirowania korony norweskiej. Euro i dolar na przeciwnych biegunach

Czy spadek wartości dolara i wzrost euro to najgorszy scenariusz dla Norwegii? stock.adobe.com/licencja standardowa

Na rynku walut szykują się zawirowania – dolar wobec NOK ma wyraźnie potanieć, podczas gdy euro może niespodziewanie podrożeć. Nordea prognozuje, że amerykańska waluta spadnie nawet do 9,43 NOK do końca przyszłego roku. Jednocześnie kurs euro pozostaje niepewny, z ryzykiem wzrostu powyżej 12 NOK.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Dolar amerykański osłabił się wobec NOK z poziomu około 11,40 w styczniu do około 10,20 w sierpniu. W opinii Nordei, tendencja ta może się utrzymać, a kurs dolara może osiągnąć poziom 9,43 do końca przyszłego roku, niezależnie od chwilowych wzrostów. Bank tłumaczy to przede wszystkim niewystarczalną równowagę budżetową w USA, pogłębioną przez obniżki podatków w ramach programu „One Big Beautiful Bill” zaproponowanego przez administrację Trumpa.

Rosnące wydatki i potencjalnie niższe wpływy budżetowe zwiększają ryzyko znacznego osłabienia dolara lub wzrostu stóp procentowych w USA, albo obu scenariuszy jednocześnie. Jednocześnie Nordea przewiduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Europy w związku z tą sytuacją, czytamy na łamach Nettavisen.

Euro pozostanie w cenie

Euro, choć z przerwami, jest notowane w okolicach 11,90 NOK. Nordea zakłada scenariusz główny, w którym kurs euro spadnie do około 11,75 NOK, ale równocześnie wskazuje na ryzyko wzrostu powyżej 12 NOK, co sugeruje większą niepewność w stosunku do dolara.

Nordea ocenia, że wpływ ew. cięć stóp procentowych na kurs NOK będzie ograniczony, ponieważ są one już uwzględnione w aktualnych prognozach. W związku z tym ewentualna obniżka stóp o 0,25 proc. przez Norges Bank nie powinna spowodować znacznego osłabienia NOK. Mimo to, jeśli Europejski Bank Centralny (EBC) ponownie zwiększy stopy procentowe, może to tworzyć nowe wyzwania dla NOK, komentuje Nordea dla Nettavisen.

Kurs NOK na koniec sierpnia nie napawa optymizmem

Ostatni tydzień sierpnia nie przyniósł znaczących zmian na rynku walut. Korona norweska pozostawała słaba wobec euro, dolara amerykańskiego i polskiego złotego. Ewentualne zmiany nie wskazują na nagłą poprawę lub szybki spadek waluty. 

Euro wyceniano średnio na 11,82 NOK. Wahania nie przekraczają jednego punktu procentowego zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Dolar pozostawał na podobnym poziomie do końcówki lipca (10,10 NOK). Złotówkę wyceniano na średnio 2,77 NOK. Cena utrzymuje się w przedziale 2,77-2,78 od 21 sierpnia.
