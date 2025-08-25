Szykują się kolejne zawirowania korony norweskiej. Euro i dolar na przeciwnych biegunach
25 sierpnia 2025 11:47
Czy spadek wartości dolara i wzrost euro to najgorszy scenariusz dla Norwegii? stock.adobe.com/licencja standardowa
Rosnące wydatki i potencjalnie niższe wpływy budżetowe zwiększają ryzyko znacznego osłabienia dolara lub wzrostu stóp procentowych w USA, albo obu scenariuszy jednocześnie. Jednocześnie Nordea przewiduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Europy w związku z tą sytuacją, czytamy na łamach Nettavisen.
Euro pozostanie w cenie
Nordea ocenia, że wpływ ew. cięć stóp procentowych na kurs NOK będzie ograniczony, ponieważ są one już uwzględnione w aktualnych prognozach. W związku z tym ewentualna obniżka stóp o 0,25 proc. przez Norges Bank nie powinna spowodować znacznego osłabienia NOK. Mimo to, jeśli Europejski Bank Centralny (EBC) ponownie zwiększy stopy procentowe, może to tworzyć nowe wyzwania dla NOK, komentuje Nordea dla Nettavisen.
Kurs NOK na koniec sierpnia nie napawa optymizmem
Euro wyceniano średnio na 11,82 NOK. Wahania nie przekraczają jednego punktu procentowego zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Dolar pozostawał na podobnym poziomie do końcówki lipca (10,10 NOK). Złotówkę wyceniano na średnio 2,77 NOK. Cena utrzymuje się w przedziale 2,77-2,78 od 21 sierpnia.
