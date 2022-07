Strajk w przemyśle naftowym. Norwegia dziennie straci nawet pół miliarda koron

Związkowcy zrzeszeni w organizacji Lederne rozpoczęli strajk. W nocy z 4 na 5 lipca przyłączyło się do niego 74 zatrudnionych. W kolejnych dniach planowane jest rozszerzenie protestu.

W wyniku decyzji związkowców wstrzymano prace przy wydobyciu ze złóż Gudrun, Oseberg Sør i Oseberg Øst. Jak wyliczył Equinor, strajk przyczyni się do ograniczenia eksportu ropy i gazu o 13 proc. Agencja Reutera precyzuje, że protest zatrudnionych może doprowadzić do spadku wydobycia ropy naftowej o 130 tys. baryłek dziennie. Wydobycie gazu spadnie o 292 tys. ekwiwalentu ropy naftowej.



Lederne zapowiedziało, że w środę 6 lipca kolejni zatrudnieni dołączą do protestu przeciwko warunkom złożonej przez pracodawców propozycji. Pracy odmówić ma 117 osób. Taki rozwój sytuacji doprowadzi do czasowego zamknięcia wydobycia przy czterech kolejnych złożach. – Wstrzymanie prac na siedmiu złożach doprowadzi do utraty 521 mln NOK dziennie – tłumaczy na łamach NRK Kolbjørn Andreassen, dyrektor ds. komunikacji Norsk olje og gass. Jeśli strony nie wypracują porozumienia do 9 lipca, w strajku weźmie udział łącznie 400 osób.