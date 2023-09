Stopy procentowe znowu w górę. To nie koniec koszmaru kredytobiorców

Norges Bank ogłosił kolejne podniesienie stóp procentowych. Najważniejszy wskaźnik dla sektora bankowego i kredytobiorców zwiększył się o 0,25 pp. Jak poinformowano 21 września, główna stopa procentowa zatrzymała się na poziomie 4,25 proc. To trzynasta podwyżka w ciągu ostatnich dwóch lat.

Komunikat Norges Banku był zgodny z przewidywaniami ekonomistów. Od ostatniej, sierpniowej podwyżki przypuszczali, że jesienią stopy procentowe zatrzymają się na poziomie 4,25 proc. Decyzję podjął Komitet ds. polityki pieniężnej i stabilności finansowej Norges Bank. – W krótkim czasie stopy procentowe zostały znacznie podniesione, a polityka pieniężna wywiera obecnie wpływ na gospodarkę. Komisja nie chce podnosić stóp procentowych bardziej, niż jest to konieczne do przezwyciężenia wysokiego wzrostu cen – czytamy w uzasadnieniu.

To nie koniec podwyżek?

Prezes norweskiego banku centralnego Ida Wolden Bache przyznała, że to najprawdopodobniej nie koniec podnoszenia stóp procentowych. – To, czy będzie to konieczne, zależeć będzie od rozwoju gospodarczego. Prawdopodobnie ponownie podniesiemy główną stopę procentową, najprawdopodobniej w grudniu – przyznała 21 września. Prognozy dot. poziomu głównej stopy procentowej zostały skorygowane w stosunku do poprzednich raportów. Wskaźnik ma wzrosnąć do 4,5 proc. i utrzymać się przez cały 2024 rok.