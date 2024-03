Stopy procentowe w Norwegii. W 2024 roku nawet dwie obniżki

Do końca 2026 roku Norges Bank sześciokrotnie obniży stopy procentowe, wynika z nowych prognoz Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców (NHO). Główny ekonomista organizacji przypuszcza, że działania Norges Banku rozpoczną się we wrześniu 2024 roku.

W ciągu najbliższych miesięcy stopy procentowe w Norwegii mają spaść do 4,0 proc., przypuszcza Øystein Dørum. Główny ekonomista NHO prognozuje, że spadki nastąpią we wrześniu (z 4,5 do 4,25 proc.) oraz grudniu (do 4,0 proc.). Kolejne działania Norges Bank mają nastąpić w 2025 i 2026 roku. Zgodnie z przewidywaniami, na koniec 2026 roku stopy procentowe w Norwegii zostaną ustanowione na poziomie 3,0 proc. W tym samym okresie Norwegia ma także osiągnąć cel inflacyjny wynoszący 2,0 proc.