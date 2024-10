Setki milionów na morskie farmy wiatrowe. Polska spółka wyemitowała zielone obligacje

Zdjęcie poglądowe/ Fot. Stig Storheil/ NVE

Polenergia, największa prywatna grupa energetyczna w Polsce, pozyskała 750 milionów złotych z emisji Zielonych Obligacji. Środki te trafiły na rachunek spółki i zostaną przeznaczone głównie na rozwój morskich farm wiatrowych. Eksperci przyznają, że inwestycja w projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, o łącznej mocy 1440 MW, ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej Polski.

Polenergia po raz pierwszy w historii wyemitowała Zielone Obligacje, przydzielając je 57 inwestorom. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 750 milionów złotych, a na serię A składa się 750 tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąca złotych każda.



Inwestorzy wykazali duże zainteresowanie, co pozwoliło spółce zwiększyć planowaną emisję z 500 do 750 milionów złotych. Dzięki pozyskanym funduszom Polenergia zbliża się do realizacji strategicznych projektów morskich farm wiatrowych, które mają szansę zmienić polski rynek energii. Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3 są już wyposażone w komplet pozwoleń na budowę.

Obligacje Polenergii. Tak wyglądała emisja Emisja Zielonych Obligacji została przeprowadzona zgodnie z Green Bond Framework, zatwierdzonym przez agencję ratingową Sustainalytics. Oprocentowanie obligacji opiera się na stawce WIBOR 6M powiększonej o 2,7 punktu procentowego, a ich wykup zaplanowano na 2029 rok.



Emisja była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, a rolę organizatorów pełniły m.in. Bank Pekao S.A., mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst GPW, co umożliwia ich dalszy obrót. Projekt budowy farm wiatrowych jest realizowany we współpracy z norweską firmą Equinor, co zapewnia odpowiednie wsparcie techniczne i finansowe.

Rozmieszczenie projektów MFW Bałtyk.Il. Equinor

Inwestycja w farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 ma na celu dostarczenie pierwszej energii do polskiej sieci już w 2027 roku, a pełną komercyjną eksploatację zaplanowano na 2028 rok. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla obu projektów ma zostać podjęta w pierwszym kwartale 2025 roku.



Adam Purwin, członek zarządu Polenergii, podkreśla, że sukces emisji obligacji jest dowodem zaufania rynku do strategii spółki oraz znaczenia transformacji energetycznej w Polsce. Budowa morskich farm wiatrowych to krok ku zeroemisyjnej przyszłości kraju, przyznaje Polenergia.