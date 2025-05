Rynek i polska waluta nie chcą Nawrockiego? Tak zareagowały po pierwszej turze wyborów

Rynki finansowe zareagowały na wyniki I tury wyborów prezydenckich w Polsce. Ruchy widoczne były także w przypadku kursu złotówki. Który kandydat okazał się bardziej przychylny słupkom analityków?

W poniedziałek, 19 maja polski złoty nieznacznie się osłabił. W porannych godzinach kurs euro wzrósł do około 4,29 zł, co oznaczało spadek wartości złotego o 0,56 proc. W przedwyborczy piątek najważniejszy pieniądz Europy kosztował średnio 4,24 zł.



Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich zachęciły inwestorów do wyprzedaży polskich akcji. Na celowniku sprzedających znalazły się akcje kontrolowanych przez państwo gigantów, na czele z bankami PKO BP i Pekao. Pierwsza sesja tygodnia przyniosła wyraźne pogorszenie nastrojów na warszawskiej giełdzie.



W obliczu zaskakująco dobrego wyniku Karola Nawrockiego i wysokiego poparcia innych prawicowych kandydatów w pierwszej turze wyborów prezydenckich, prawdopodobieństwo wygranej Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyraźnie zmalało, wywołując niepokój wśród inwestorów. Krótko po starcie poniedziałkowego handlu indeks WIG20 zjechał blisko 1,5 proc.