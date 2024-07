Rosja jak Polska i Norwegia. Bank Światowy podał najnowsze dane

Rosja dołączyła do grona państw, do którego Polska należy od 2009 roku. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Bank Światowy awansował Rosję do grona państw o wysokich dochodach, wynika z najnowszych danych instytucji. To najwyższa klasyfikacja ze wszystkich możliwych. Już wcześniej w grupie znalazły się Polska i Norwegia.

Rosja dołączyła do grona państw, w których znajdują się Polska i Norwegia 1 lipca 2024 roku. Co roku, o tej samej porze roku, Bank Światowy aktualizuje ranking poziomu dochodów państw. Instytucja uznała, że na podstawi danych za 2023 rok Federację Rosyjską należy umiejscowić w grupie o najwyższych dochodach. Wzrost gospodarczy kraju napędzany jest działaniami wojennymi.



Z danych płynących ze Wschodu wynika, że rosyjska gospodarka wojenna doprowadziła m.in. do wzrostu obrotów handlowych o siedem proc., aktywności w sektorze finansowym o 6,6 proc. oraz aktywności w sektorze budowlanym o 3,6 proc. Realne PKB Federacji Rosyjskiej wzrosło w 2023 roku o 3,6 proc.