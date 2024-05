Ropa wciąż napędza Norwegię. Kraj fiordów z historycznym poziomem eksportu

Zyski z ropy naftowej to jeden z trzonów norweskiej gospodarki. Fot. Øyvind Gravås, Even Kleppa - materiały prasowe Equinor

Nadwyżka handlowa Norwegii wyniosła ponad 65 mld NOK, wynika z kwietniowych wskazań Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Na korzyść handlu zadziałały przede wszystkim wyniki branży naftowej. Sprzedaż w tym sektorze osiągnęła rekordową wartość.

Eksport ropy naftowej osiągnął w kwietniu 2024 roku wartość 57,4 mld NOK. W ciągu 12 miesięcy wzrósł o 22 proc. To historycznie wysoki poziom. W trakcie minionych 30 dni kraj fiordów sprzedał 57,6 mln baryłek ropy naftowej. W skali roku wolumen wzrósł o 6,6 proc.



Cena surowca wzrasta od trzech miesięcy. W przeliczeniu na korony norweskie, baryłka kosztowała średnio 995 NOK. W ciągu miesiąca podrożała o 112 NOK i 127 NOK w skali roku. – Atak Iranu na Izrael, ograniczenia wydobycia ropy w kilku krajach OPEC i dalsze osłabienie korony w stosunku do dolara przyczyniają się do wzrostu cen ropy w kwietniu – skomentował Jan Olav Rørhus, badacz SSB.