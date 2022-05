Rekordowe poparcie dla przemysłu naftowego i gazowego. Norwegowie reagują na kryzys

2020 – 69 proc.

2021 – 71 proc.

78 proc. ankietowanych stwierdziło, że to ważne, by Norwegia utrzymywała krajowy przemysł naftowy i gazowy, wynika z badania Kantar TNS zleconego przez organizację branżową Norweskie Stowarzyszenie Ropy Naftowej i Gazu (Norsk olje og gass). To najwyższy wynik w historii badania opinii publicznej w kraju fiordów. W ciągu dwóch lat poparcie wzrosło o 9 punktów procentowych:Wyniki sondażu przedstawił Nettavisen. Jak informuje redakcja, 15 proc. Norwegów uznało, że przemysł wydobywczy nie powinien być dalej wspierany przez państwo. Najwyższy odsetek popierających zauważalny jest na południu i zachodzie kraju (83 proc.). Najniższy wskaźnik odnotowano w Oslo (66 proc.). W całym kraju najsłabsze poparcie wykazują osoby w wieku 30-44 lata (73 proc.). Wśród młodszej kategorii wiekowej (poniżej 30 roku życia), przemysł naftowy i gazowy cieszy się popularnością wśród 77 proc. badanych.