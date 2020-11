Polski gigant energetyczny odkrył złoże na szelfie norweskim. Gaz z „Warki” popłynie przez Baltic Pipe

Po latach poszukiwań węglowodorów PGNiG trafiło na złoże gazu ziemnego na Morzu Norweskim, poinformowała spółka w komunikacie prasowym z 12 listopada. Według szacunków złoże w prospekcie Warka zawiera około 8-30 miliardów m3 gazu i kondensatu. Za wywiercenie otworu poszukiwawczego, które rozpoczęto w sierpniu 2020, byli odpowiedzialni specjaliści z PGNiG Upstream Norway.

Jak stwierdził cytowany w komunikacie prezes zarządu PGNiG, Paweł Majewski, odkrycie to firma uważa za niezwykle ważne dla strategicznej ekspansji działalności wydobywczej gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Ma się przyczynić do realizacji założenia, że jak najwięcej własnego surowca popłynie z Norwegii do Polski przez system gazociągów Baltic Pipe.