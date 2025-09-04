  • Oslo, Oslo, Norwegia
1 NOK

1 NOK

Biznes i gospodarka

ORLEN z sukcesami w Norwegii. Nowe złoże i umowa na dostawy

Emil Bogumił

04 września 2025 10:20

ORLEN z sukcesami w Norwegii. Nowe złoże i umowa na dostawy

Na zdjęciu: Johan Sverdrup. Materiały prasowe Orlen

ORLEN zawarł pierwszą, roczną umowę długoterminową z Equinorem na dostawy ponad sześciu milionów ton ropy ze złoża Johan Sverdrup. Umowa zabezpiecza około 15 proc. rocznego zapotrzebowania całej Grupy ORLEN, z początkiem dostaw we wrześniu. W tym samym czasie ORLEN Upstream Norway wraz z partnerami odkrył na Morzu Północnym złoże o zasobach szacowanych na 96–134 miliony baryłek ekwiwalentu ropy.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Umowa zawarta przez ORLEN z norweskim Equinorem obejmuje roczne dostawy ropy ze złoża Johan Sverdrup. Wolumen ponad sześciu milionów ton odpowiada około 15 proc. rocznego zapotrzebowania Grupy ORLEN na surowiec. Transport będzie odbywał się drogą morską – tankowcami z portu w Mongstad do rafinerii w Polsce, a także na Litwę i do Czech. Złoże Johan Sverdrup wyróżnia się także znacznie niższą emisją CO₂ – o 80–90 proc. mniej w porównaniu do średniej światowej, co wynika m.in. z zastosowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pochodzącej z lądu.
Orlen z sukcesami w Norwegii. Grupa zyska miliony baryłek ropy i gazu

Nowe złoże dla ORLEN-u

22 sierpnia ORLEN Upstream Norway, wspólnie z Aker BP, Equinorem i Petoro, poinformował o odkryciu złoża w ramach projektu Omega Alfa na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym. Zasoby wydobywalne zostały oszacowane na około 96–134 miliony baryłek ekwiwalentu ropy, co czyni je największym odkryciem ropy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w 2025 roku.

Technologia geo-steeringu zastosowana przy odwiertach poziomych pozwoliła na precyzyjne prowadzenie odwiertów o łącznej długości 45 kilometrów, w tym trzech powyżej 10 kilometrów – co jest rekordem. Uzyskano kontakt ze złożem na odcinku około 40 kilometrów, co według ORLEN-u podkreśla skuteczność zastosowanej metody.

Il. materiały prasowe Orlen

ORLEN z dużą szansą na sukces w Norwegii

Projekt Omega Alfa przewiduje, że zasoby będą integrowane z innymi złożami w obszarze Yggdrasil, w których ORLEN posiada udziały, co ma zwiększyć efektywność operacyjną i finansową wydobycia. W zależności od udziałów ORLENU w poszczególnych koncesjach (PL873, PL873B – po 12,3 proc., oraz PL1249 – 9,84 proc.), odkrycie może przynieść Grupie dodatkowe 10,5–15 milionów baryłek ekwiwalentu ropy.

Poprzednie odkrycie E-prospect z lat wcześniejszych miało szacowane zasoby trzy–siedem milionów baryłek, co wskazuje na rosnący potencjał działań poszukiwawczych ORLENU na Norweskim Szelfie. Wszystkie te działania wpisują się w realizację strategii ORLEN 2035, zakładającej rozwój segmentu wydobycia i wzmacnianie bezpieczeństwa surowcowego Grupy.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

