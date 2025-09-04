ORLEN z sukcesami w Norwegii. Nowe złoże i umowa na dostawy
04 września 2025 10:20
Na zdjęciu: Johan Sverdrup. Materiały prasowe Orlen
Nowe złoże dla ORLEN-u
Technologia geo-steeringu zastosowana przy odwiertach poziomych pozwoliła na precyzyjne prowadzenie odwiertów o łącznej długości 45 kilometrów, w tym trzech powyżej 10 kilometrów – co jest rekordem. Uzyskano kontakt ze złożem na odcinku około 40 kilometrów, co według ORLEN-u podkreśla skuteczność zastosowanej metody.
ORLEN z dużą szansą na sukces w Norwegii
Poprzednie odkrycie E-prospect z lat wcześniejszych miało szacowane zasoby trzy–siedem milionów baryłek, co wskazuje na rosnący potencjał działań poszukiwawczych ORLENU na Norweskim Szelfie. Wszystkie te działania wpisują się w realizację strategii ORLEN 2035, zakładającej rozwój segmentu wydobycia i wzmacnianie bezpieczeństwa surowcowego Grupy.
