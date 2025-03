Olbrzymie zawirowania na rynku ropy. Ceny najniższe od 2021 roku

Ceny ropy brent osiągnęły najniższy poziom od 2021 roku. Wartość surowca spadła do poniżej 70 USD za baryłkę. Obecne wskaźniki mówią o blisko 35-procentowej obniżce.

19 marca rano baryłka ropy brent kosztowała średnio 70,28 USD. W ujęciu miesięcznym spadek ceny sięga 7,25 proc. Od początku roku przekroczył 6,00 proc. W ujęciu długofalowym zawirowanie jest jeszcze mocniej widoczne – surowiec stracił 18,60 proc. w skali roku i blisko 35 proc. w odniesieniu do 2022 roku. 10 marca osiągnęła jeszcze niższy pułap – 69,18 USD. To najniższe wskazania od 2021 roku.

Niska cena ropy? To efekt globalnych zawirowań

Ceny ropy brent spadły ostatnio do poziomu poniżej 70 dol. za baryłkę, co ma korzystny wpływ na światową gospodarkę i na polski rynek paliw. Tańszy surowiec, w połączeniu ze spadkiem cen gazu w Europie oraz umocnieniem się m.in. złotego i korony norweskiej, oznacza niższe koszty importu energii i szansę na zauważalne obniżki kosztów transportu, rachunków za prąd czy ogrzewanie. Słabszy popyt na paliwa wynika m.in. z utrudnień w światowym handlu oraz niższego tempa wzrostu gospodarczego po ostatnich wydarzeniach na rynkach międzynarodowych.



Do zniżki cen ropy przyczyniły się przede wszystkim obawy o ograniczenie globalnego handlu w związku z wprowadzaniem ceł przez Stany Zjednoczone. Dodatkową presję wywołały działania OPEC+, które zwiększyły wydobycie, oraz same Stany Zjednoczone, będące jednym z największych producentów ropy na świecie i dysponujące rosnącymi zapasami. Analitycy wskazują, że bez wyraźnego przyspieszenia popytu na surowce cena ropy może pozostawać na relatywnie niskim poziomie przez dłuższy czas, co jest dobrą wiadomością dla importerów i konsumentów w wielu krajach.